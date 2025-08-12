ଟଙ୍କା ଟେନସନ୍ ଶେଷ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ ଲୋନ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନେଇପାରିବେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ।
ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶର ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ିପାରିବେ ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଋଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଦେଶର ପ୍ରାୟ 39ଟି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦେବାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଋଣ ନେବା ସହଜ ହେବ ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିଏ ପାଇପାରିବେ-
ଆବେଦନକାରୀ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତି କମରେ 50% ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଋଣ ଅବଧି ସମୟରେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଯଦି ପରିବାରର ଆୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ସୁଧ ହାରରେ 3% ରିହାତି ଦିଆଯିବ । ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଆୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା- ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ସେଠାରେ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଛାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।