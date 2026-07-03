ପଇସା ଅଭାବରୁ ଅଟକିବନି ପାଠପଢ଼ା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଲୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ
ପଇସା ଅଭାବରୁ ଅଟକିବନି ପାଠପଢ଼ା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଲୋନ୍
PM Vidyalaxmi Scheme: ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କଲେଜ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନାଜନକ ଖବର ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ‘ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା’ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧକ ବିନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି (NEP ୨୦୨୦) ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଯେପରି ଦେଶର କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି ।
କ’ଣ ଏହି ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋର୍ଟାଲ୍?
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଋଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ‘କମନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ’ ପୂରଣ କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ମିଳୁଥିବା ଫାଇଦା
ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ: ଦେଶର ଚୟନିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ NIRF ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି: ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଲୋନ୍ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ ।
ସୁଧ ରିହାତି: ଯଦି ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ରିହାତି ମିଳିବ । ସେହିପରି ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ରିହାତି ମିଳିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋନ୍ ରାଶି ମଧ୍ୟ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ରୁପି ୱାଲେଟ୍’ ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଜାରି କରାଯିବ ।
ବାର୍ଷିକ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବେ ଉପକୃତ
ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶର ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବସିଡି ସ୍କିମ୍ କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ଆବେଦନ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ
- ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ PM Vidyalaxmi Portal କୁ ଯାଇ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାପରେ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଥିବା Common Education Loan Application Form କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ କରି ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।