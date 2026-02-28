ଜାଣିଛନ୍ତି କି! ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଏବେ ହିଁ କେରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ଜାଣିଛନ୍ତି କି! ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା

By Jyotirmayee Das

PMMVY Scheme: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା

ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା (PMMVY) । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତି…

PM Kisanକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଚାଷୀଙ୍କୁ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୨୦୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା DBT ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ।

ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ, ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmmvy.wcd.gov.in ଭିଜିଟ୍‌ କରି ପାରିବେ ।

ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

ଏହାପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ଏହିପରି, ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦାୟ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ।

ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ANC କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଟୀକାକରଣ ପରେ ୨୦୦୦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମହିଳା ଜଣକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଆାକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ପଠାଯିବ ।

ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା ଜରୁରୀ । ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ । ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।  ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ହେଲ୍‌ପର୍‌ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ୍‌ ପାସ୍ ବୁକ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।

କିପରି କରିବେ ଯାଞ୍ଚ

ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ https://pmmvy.wcd.gov.in ଭିଜିଟ୍‌ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ନାଗରିକ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍‌ ଖୋଲିବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଦେଖି ପାରିବେ । ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ସବ୍‌ମିଟ୍‌ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପାଇବେ । ଥରେ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲେ, ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆପଣ ପାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ।

ଅଫ୍‌ଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଯିବେ । ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ । ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରସିଦ ଦିଆଯିବ । ଟଙ୍କା ନମିଲିଲେ ରସିଦ ଦେଖାଇ ଯାଞ୍ଚ କରି ପାରିବେ ।

You might also like More from author
More Stories

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତି…

PM Kisanକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଚାଷୀଙ୍କୁ…

ଇରାନ ଉପରେ ଧମାଧମ୍‌ ଆଟାକ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ…

ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଉଛି କି ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ,…

1 of 28,433