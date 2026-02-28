ଜାଣିଛନ୍ତି କି! ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଏବେ ହିଁ କେରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ଜାଣିଛନ୍ତି କି! ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଏବେ ହିଁ କେରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
PMMVY Scheme: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା
ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା (PMMVY) । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୨୦୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା DBT ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ, ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmmvy.wcd.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରି ପାରିବେ ।
ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଏହାପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ଏହିପରି, ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦାୟ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ।
ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ANC କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଟୀକାକରଣ ପରେ ୨୦୦୦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମହିଳା ଜଣକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆାକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ପଠାଯିବ ।
ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା ଜରୁରୀ । ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ । ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ହେଲ୍ପର୍ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।
କିପରି କରିବେ ଯାଞ୍ଚ
ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ https://pmmvy.wcd.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ନାଗରିକ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଦେଖି ପାରିବେ । ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ସବ୍ମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପାଇବେ । ଥରେ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲେ, ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆପଣ ପାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ।
ଅଫ୍ଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଯିବେ । ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ । ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରସିଦ ଦିଆଯିବ । ଟଙ୍କା ନମିଲିଲେ ରସିଦ ଦେଖାଇ ଯାଞ୍ଚ କରି ପାରିବେ ।