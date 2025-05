ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ ବାର୍ତ୍ତା: S-400 ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲେ ମୋଦି, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁରରେ ଥିବା ବାୟୁସେନା ଘାଟିର ରନୱେକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘାଟିଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା।

ଏହାସହ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ରୁଷ ନିର୍ମିତ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 60 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପାକ୍ ସେନା ଏହି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆଦମପୁର ଘାଟିର ବିକୃତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ​​- ଯାହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍‌ର ତରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉତ୍ତର, ହୁଏତ, ଆଜି ସକାଳେ ବେସ୍ ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖାଇବା; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା – ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାକ୍ ସହିତ।

ସମ୍ଭବତଃ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଭାରତରେ ଏହାର ତିନୋଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଗମୀଦିନରେ ଆସିବ ।

