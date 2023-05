(Video) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଗା ରୋଡ୍ ସୋ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୩ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ସୋ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଡ୍ ସୋ ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ସୋ ୮ କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏହି ରୋଡ୍ ସୋ କେମ୍ପେଗୋଡା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟ୍ରିନିଟି ସର୍କଲରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ରୋଡ୍ ସୋରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ସୋରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ସୋ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଜେପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଆସନ୍ତା ୧୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥି ସହିତ ମେ ୧୩ ରେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ବାସଭାରାଜ ବମ୍ମାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆସନ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯାନକୁ ଶିବ ଗସ୍ତରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ସେ ରାତି ୪.୪୫ ରେ ମାଇସୋରର ନାନଜଙ୍ଗଡୁ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ କାଣ୍ଟେଶ୍ୱରା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ୨୬ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରୋଡ ସୋ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦକ୍ଷିଣର ସୋମେଶ୍ୱର ଭବନ ଆରବିଆଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମଲେଶ୍ୱରାମର ସାନକେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ରୋଡ୍ ସୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସାଢେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।

#WATCH | People gather in huge numbers to attend the roadshow of Prime Minister Narendra Modi in Bengaluru, #Karnataka

