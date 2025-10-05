POK ଭାରତର ଏକ ଘର, ଯାହାକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡିବ’, ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା …

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)କୁ ଭାରତର ଘରର ଏକ ରୁମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଜା କରାଯାଇଛି।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରୁମ  ଭାରତର ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ , ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି  ଜନତା ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ।

ଭାଗବତ ଏହା କହିଥିଲେ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଠାରେ ଅନେକ ସିନ୍ଧୀ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ନଥିଲେ; ସେମାନେ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତର ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଏହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘର ଏବଂ ଏହି ଘର ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଘର; ଆମ ଘରର କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ କେହି ଜଣେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଏବଂ ପୋଷାକ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେହି କୋଠରୀକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡିବ।”

ପିଓକେରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି:ଭାଗବତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ର ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଏଏସି) ବ୍ୟାନର ତଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ରତିବାଦରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୀରକୋଟ (ବାଗ ଜିଲ୍ଲା)ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଜାଫରାବାଦ, ଡାଡିଆଲ (ମୀରପୁର) ଏବଂ ଚାମୟାତି (କୋହାଲା ନିକଟରେ) ରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।

 

