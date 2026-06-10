ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆହତଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା!
ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଅବାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଜେଏଏସି)ର ସଦସ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶବ୍ଦୀର ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନରସିଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମେଡିକାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଜେଏଏସି)ର ସଦସ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶବ୍ଦୀର।
ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଅବାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (ଜେଏଏସି)ର ସଦସ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶବ୍ଦୀର ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଓକେରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି।
ସର୍ଦ୍ଦାର ଶବ୍ଦୀରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାଓଲାକୋଟ୍ରେ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ରଖି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଚାରିଆଡ଼ୁ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; କୋଟଲିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଛମ୍ ଚୌନ୍ଧିଆଁ ଓ ଭୀମବରରୁ ବାହାରିଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କୋଟଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ।
ସର୍ଦ୍ଦାର ଶବ୍ଦୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି; ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
କୋଟଲିରେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସର୍ଦ୍ଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ କୋଟଲିରେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ପିଓକେରେ ଦମନ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବାକି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଓ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା କାଶ୍ମୀରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।