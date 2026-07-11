ନିଜକୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କହୁୁଥିଲା; ବଡ଼ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବ କହି ଠକୁଥିଲା

ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବାରୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କହି ଠକୁଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ବେକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ। ବଡ଼ବଡ଼ ମଲ୍‌ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବ କହି କାହାଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ତ ଆଉ କାହାଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିଲା। ଏମିତି ସେ ନିଜ ଜାଲରେ କେତେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକିଛି, ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଣେ ମହା ଠକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହାଠକ ହେଉଛି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ।

ରବିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଠକ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଫସୁଥିଲେ ବେକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନ।

ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବାରୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରବିନାରାୟଣ କାହାଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ତ ଆଉ କାହାଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ବା ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସବୁ ନେଣଦେଣ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ହେଉଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ସୌଭିକଙ୍କୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା: କଣ ବିଜେପିରେ…

ରବିନାରାୟଣଙ୍କ ଏହି ମାୟା ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପକି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନର ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ରଟି ନକଲି। ଏନେଇ ସେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକେଇ କରିଛି। ତା’ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା।

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣକୁ ଧରିବାରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇଥିଲା। ଏବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣୁଛି।

କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ରବିନାରାୟଣଙ୍କ ଅପରାଧୀକ ରେକର୍ଡ ଲମ୍ବା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ଯାଜପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ସୌଭିକଙ୍କୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା: କଣ ବିଜେପିରେ…

ଜଳବତରଣ କଲା ‘ଆଇଏନ୍‌ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି’;…

ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ? ଦୁଷ୍କର୍ମ…

1 of 15,261