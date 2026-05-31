ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ- ଶାସକ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଲଟିଲେଣି, ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋନାରପୁରରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି।
West Bengal Politics : ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ସୋନାରପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ TMC ଏବଂ BJP ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସୋନାରପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାଫିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ଇଟା, ପଥର ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। TMC ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ BJP ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି।
‘ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା’
ଘଟଣା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି।’
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟି BJP ପ୍ରାୟୋଜିତ ଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ହେଉଛି BJP ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନଜର ଆସୁନାହିଁ।’
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତଥାପି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ହେବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ।’
‘ଇଟା ବାଜିବାରୁ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି’
TMC ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଟା, ପଥର ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ଆଖିରେ ଇଟା ବାଜିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ନଚେତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ମୋ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ।’
TMC ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି
TMC ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ BJP ସମର୍ଥକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ BJP ହିଂସାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ BJP ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
TMC ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଶାସକମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, BJP ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ୍।’
ଡେରେକ୍ ଓ’ବ୍ରାଏନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି
TMC ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓ’ବ୍ରାଏନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ହଟାଗଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳର ସଂସଦୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ।
TMC ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦୀପ ରାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିବସ। ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ?’
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ କେବେବି ହିଂସାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି – ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଜନାଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଟେ। ସେ ଏହାକୁ BJP ର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ରାଜନୀତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି:
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା କୌଣସି ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଆଇନ–ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି:
ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
BJP ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛି:
BJP ନେତା ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ବି ଆଇନ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ରାଜନୀତିକୁ ହିଂସାମୁକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ।