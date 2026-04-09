ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଲା ମତଦାନ: ଇଭିଏମ୍ରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କେରଳରେ ବି ରେକର୍ଡ ମତଦାନ
ମତଦାନ ଶେଷ, ଅପେକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ: ମେ’ ୪ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସାମର ୧୨୬ଟି ଆସନ, କେରଳର ୧୪୦ଟି ଆସନ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ୩୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ମେସିନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି।
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ୮୬.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୧୨୬ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ୮୬.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଛୋଟମୋଟ ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ସଲମାରା ମନକାଚାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୪.୦୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲୋଙ୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ୭୨.୯୪ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଜାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୬.୮୯ ପ୍ରତିଶତ, ବକ୍ସାରେ ୮୨.୫୧, ବାରପେଟାରେ ୯୧.୯୨, ବିଶ୍ୱନାଥରେ ୮୩.୭୬, ବୋଙ୍ଗାଇଗାଓଁରେ ୯୧.୭୭, କାଛାରରେ ୮୨.୧୯, ଚରାଇଦେଓରେ ୮୨.୯୧, ଚିରାଙ୍ଗରେ ୮୬.୦୬, ଦରଙ୍ଗରେ ୯୦.୯୧, ଧେମାଜିରେ ୭୯.୦୪, ଧୁବୁରୀରେ ୯୦.୬୩, ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ୮୦.୦୨, ଦିମା ହାସାଓରେ ୭୯.୯୬, ଗୋଆଲପାରାରେ ୯୧.୩୪, ଗୋଲାଘାଟରେ ୮୦.୯୬, ହାଇଲାକାଣ୍ଡିରେ ୭୮.୯୦, ହୋଜାଇରେ ୮୭.୧୩, ଯୋରହାଟରେ ୭୯.୯୩, କାମରୂପ (ମେଟ୍ରୋ)ରେ ୭୬.୪୧, କାମରୂପ (ଗ୍ରାମୀଣ)ରେ ୮୬.୮୭, କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲୋଙ୍ଗରେ ୭୫.୪୨, କୋକ୍ରାଝାଡ଼ରେ ୮୬.୫୯, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ୮୪.୪୧, ମାଜୁଲିରେ ୮୩.୬୭, ମାରିଗାଓଁରେ ୮୮.୯୫, ନାଗାଓଁରେ ୮୭.୧୮, ନଳବାରୀରେ ୮୬.୮୯, ଶିବସାଗରରେ ୮୩.୩୦, ସୋନିତପୁରରେ ୮୨.୨୩, ଶ୍ରୀଭୂମିରେ ୮୩.୩୫, ତାମୁଲପୁରରେ ୮୨.୦୦, ତିନସୁକିଆରେ ୭୮.୮୫ ଏବଂ ଉଦଲଗୁଡ଼ିରେ ୮୨.୨୯ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଆସାମର କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ (VVPAT) କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି, “ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।” ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଉଦଲଗୁଡ଼ି ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେନ ଦୈମରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦଳର ଜଣେ ନେତା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଫଆଇଆର (FIR) ଦାୟର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଶ୍ରୀ ଦୈମରୀ ଦଳ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ବିନା କୌଣସି ହିଂସାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସାମର ସମସ୍ତ ୧୨୬ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ ୭୨୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ୨.୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୮,୨୦୫ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧.୨୫ କୋଟି ପୁରୁଷ, ୧.୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ୩୪୩ ଜଣ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
କେରଳ ବିଧାନସଭାର ୧୪୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୫.୦୧ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ୭୪.୦୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତ ଜଣାପଡ଼ିବ।
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀର ୩୦ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏବଂ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୮୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଏନ୍.ଆର୍. କଂଗ୍ରେସ (AINRC) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ, ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜୋର୍ ଲଗାଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୯.୫୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଶାସକ NDA ଏବଂ ବିରୋଧୀ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ (INDIA) ମେଣ୍ଟର ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରିବେ।