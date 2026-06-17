କାହିଁକି ପୂଜା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାପା: କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ?
ପୂଜା ଶର୍ମା। ପେଶାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମଡେଲ ଓ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜେତା। ସେ ଅନେକ ମେଗାଧାରା ବାହିକ, ଫିଲ୍ମ ଓ ଓଟିଟିରେ ଜଲ୍ୱା ଦେଖା ସାରିଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: କିଲର ସ୍ମାଇଲ୍ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦିଲ୍ର ଧଡ଼କନ୍ ସାଜିଛନ୍ତି ପୂଜା ଶର୍ମା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ପୂଜା ବାପା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜାଙ୍କ ମାଆ।
ପୂଜା ଶର୍ମା। ପେଶାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମଡେଲ ଓ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜେତା। ସେ ଅନେକ ମେଗାଧାରା ବାହିକ, ଫିଲ୍ମ ଓ ଓଟିଟିରେ ଜଲ୍ୱା ଦେଖା ସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ନିଆରା କିଲର ସ୍ମାଇଲ୍ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ପୂଜା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛନ୍ତି।
ପୂଜା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୂଜା ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁଅ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅକୁ ମାରିଦିଅ କିମ୍ବା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପୂଜାଙ୍କ ମାଆ।
ପୂଜାଙ୍କ ମା’ ରାଜୀବ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ‘ତୁମ ହୋ ନା’ ଏକ ଶୋ’ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବିବାହ ପରେ ଝିଅ ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ଏହାକୁ ମାରିଦିଅ। ମୁଁ ଜଣେ ମା’, କେମିତି କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦିନେ ଏହି ଝିଅ ମୋତେ ଗର୍ବିତ କରିବ। ଆଜି ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି।
ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରାଜୀବଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ ପୂଜା। ଦୁହେଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂଜା କହିଥିଲେ; ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କେବଳ ମା’ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂଜାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଏହି କଥା ସେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରକାଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି।
ପୂଜାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପୂଜାଙ୍କ ମା’ ଝିଅକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ମନ ବଦଳାଇ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ପାଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପୂଜା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପୂଜାଙ୍କ ମା’ ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଳି ବଡ଼ କରାଇଲେ। ପୂଜା ମଡେଲିଂ ଓ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ୟାଶନ, ହିରୋଇନ୍, କମାଣ୍ଡୋ ଓ ଅୟାରୀ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରି ସାରିଛନ୍ତି।