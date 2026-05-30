ଏକରୁ ଅଧିକ ପାନ୍ କାର୍ଡ ରଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରିମାନା, ଭୋଗିବେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ!

ପାଖରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପାନ୍ କାର୍ଡ ରଖିବା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏହା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ପାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ପାନ କାର୍ଡ ବିନା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକାଧିକ ପାନ କାର୍ଡ ରଖିବାର ପରିଣାମ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ?

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାନ କାର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲଟି ପଢିବାକୁ ପଡିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ୫ ମହଲା କୋଠା; ଅନେକ ଫସିଥିବା…

Live Streaming: ଏଠାରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ…

ଦୁଇଟି ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କେତେ ଜରିମାନା:

ପ୍ରକୃତରେ, ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ହେଲେ, ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୨୭୨B ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାନ କାର୍ଡ ରଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରୀ ଜରିମାନା ସହିତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି କଠୋର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଦେବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ ଜଡିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଏପରିକି ଅଜାଣତରେ ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।

ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଦୁଇଟି ପାନ କାର୍ଡ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କଣ କରିବେ:

ପ୍ରାୟତଃ, ଏକ ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ଦୁଇଟି ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଯାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାନ କାର୍ଡକୁ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କର PAN ନମ୍ବର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:

ପ୍ରକୃତରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ‘AAA’ ରୁ ‘ZZZ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ହୋଇପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି କ୍ରମ କାର୍ଡଧାରକଙ୍କ ଉପନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପନାମ ‘ଯାଦବ’, ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ‘Y’ ହେବ। ହେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ୫ ମହଲା କୋଠା; ଅନେକ ଫସିଥିବା…

Live Streaming: ଏଠାରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ…

୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଅ, ନହେଲେ ସମଗ୍ର…

ଓଭରଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଖରାପ ହୁଏ ୱାସିଂ ମେସିନ!…

1 of 30,904