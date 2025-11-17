ଛିଡ଼ିଲା ବିହାର ଅଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନୀତିଶ, ବିଜେପି ପାଇବ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ!

ବିହାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଫର୍ମୁଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ନୀତିଶ କୁମାର ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇବ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ୧୩ ଜଣ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ ୧୩ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ତିନୋଟି, ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଆରଏଲଏମ୍ ଗୋଟିଏ ପାଇପାରେ। ମୋଟ ୩୧ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ସର୍ବାଧିକ ୩୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିପାରେ, ଯାହା ପରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ବିଜେପିରୁ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତି ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଫର୍ମୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରେ।

ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ୩୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ: ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିହାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ମୋଟ ୩୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। ବିଜେପିରେ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ, ପ୍ରତି ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀର ଫର୍ମୁଲା, ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ବିଜେପି କୋଟାରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନାମିଳୁଛି ।

