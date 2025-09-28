Postal Scheme: ଘରକୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ବୋହି ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତା’ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ FD

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର FD ଖୋଲିଲେ ୨୪ ମାସ ପରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାରରେ ୧.୦୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି। RBI ଦ୍ୱାରା ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର FD ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ FD ଉପରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ FD ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ। ଆଜି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର FD ଖୋଲିଲେ ୨୪ ମାସ ପରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।

୧ ବର୍ଷରୁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ FD

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) କୁ TD (ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ TD ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ସହିତ ସମାନ। ବ୍ୟାଙ୍କ FD ପରି, TD ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ TD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ 1 ବର୍ଷର TD ଉପରେ 6.9 ପ୍ରତିଶତ, 2 ବର୍ଷର TD ଉପରେ 7.0 ପ୍ରତିଶତ, 3 ବର୍ଷର TD ଉପରେ 7.1 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର TD ଉପରେ 7.5 ପ୍ରତିଶତର ବମ୍ପର ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ TD ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ପରିମାଣ ₹1,000, କୌଣସି ଉପର ସୀମା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଜମା କରିପାରିବେ।

ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୁରୁଷ, ମହିଳା କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ TD ଯୋଜନାରେ ସମାନ ସୁଧ ହାର ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 24 ମାସ (2 ବର୍ଷ) ଟିଡିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ₹100,000 ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ ₹114,888 ପାଇବେ।

ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ₹100,000 ନିବେଶ ସହିତ ₹14,888 ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟିଡି ଯୋଜନା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବିପଦ ବିନା।

