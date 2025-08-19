ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଆନ୍ତୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ
ମାଲାମାଲ କରିଦେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ ଆୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଦୈନିକ କେବଳ 50, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ନିବେଶ କରି ଆପଣ ମେଚ୍ୟୁରିଟି 35 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ ।
ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କ’ଣ- ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ, ଆପଣ ଅତି କମରେ 10,000 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷର ବୀମା କଭର ପାଇପାରିବେ । ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 19 ରୁ 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ।
ଋଣ ସୁବିଧା- ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିଥାଏ । ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିବେଶକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଏହି ପଲିସିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଏ, ତେବେ ବୋନସର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ଡେଥ ବେନିଫିଟ୍- ଏହି ଯୋଜନାର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ସର୍ବାଧିକ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ନିବେଶକ ଯେତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଯୋଜନାର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ବୀମା ରାଶି ସହିତ ଅର୍ଜିତ ବୋନସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ତାଙ୍କ ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
35 ଲକ୍ଷ କିପରି ପାଇବେ- ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଜନା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସେ ପ୍ରାୟ 31 ଲକ୍ଷ ରୁ 35 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ । ପରିମାଣର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଲିସି ଅବଧି, ନିଶ୍ଚିତ ରାଶି, ନିବେଶକଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ବୋନସ୍ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।