ଘରେ ବସି ପ୍ରତିମାସରେ ଖାଲି ସୁଧରେ ପାଇବେ ୫୫୫୦ ଟଙ୍କା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଖାସ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ଧନୀ
Post Office MIS Scheme: ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଚଲାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ, ଆପଣ TD, RD, PPF, KVP, MIS ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।
ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର MIS ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାସିକ ଇନକମ୍ ସ୍କିମରେ, ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ।
ଆପଣ ଏକ ମିଳିତ MIS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦେଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର MIS ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ SIS ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହିଁ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ଆପଣ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୫୫୦ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ MIS ଯୋଜନାରେ ଏକକାଳୀନ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୫୫୦ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ।
MIS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଧ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ପରିପକ୍ୱତା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାକୁ ଫେରିଯାଏ।