ଡାକ ଘରର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍‌: ଥରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ ପାଆନ୍ତୁ

ଡାକ ଘରର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍: ଥରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ ପାଆନ୍ତୁ
Postal Scheme: ଯଦି ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାକଘର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଆୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଡାକଘରର ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତି ମାସରେ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ସୁଧ ଆୟ କରିବେ।
ଡାକ ବିଭାଗର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ଏକକ ଏବଂ ମିଳିତ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ସୀମା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ୫,୫୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରିପାରିବେ।
ମାସିକ ସୁଧରୁ ବିପୁଳ ଆୟ ହେବ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଜମା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକାଠି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ, କେବଳ ସୁଧ ଦେଇ ମାସିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରିବେ। ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭକୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ।
ଏକକ ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍
ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକକ ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକତ୍ର ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ସୁଧରୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
୫.୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିପରି ରୋଜଗାର କରିବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ ବିଭାଗର ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏଥିରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ମାସିକ ୯୨୫୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସୁଧରୁ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ୫୫୫୦ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ଏହି ଉପାୟରେ, ଆପଣ ୬୬୬୦୦ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଭାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେବଳ ସୁଧରୁ ୩୩୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
କିଏ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ
ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଡାକଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବେ। ପିଲା ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ସେ ନିଜେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏହାର ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ID ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।