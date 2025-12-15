କେବଳ ପ୍ରତିମାସ ସୁଧରେ ମିଳିବ ୫,୫୫୦ ଟଙ୍କା! ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦମଦାର ସ୍କିମ, ଘରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ଟଙ୍କା!
Post Office: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ମାସିକ ୫,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦମଦାର ସ୍କିମ ରହିଛି। MIS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ନିବେଶ କଲେ, ଆପଣ ମାସିକ ଆୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ୧,୦୦୦ ଦେଇ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ୯ ଲକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ୧୫ ଲକ୍ଷ। ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୯ ଲକ୍ଷର ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫,୫୫୦ ର ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ।
MIS ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ପରିପକ୍ୱତା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ମାସିକ ସୁଧ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
MIS ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ଆୟ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ।