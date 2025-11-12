Post Officeର ସୁପରହିଟ୍ ସ୍କିମ୍! ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 9250 ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜମା ଟଙ୍କା ବି ହେବ ଫେରସ୍ତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଢୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାସିକ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଚିନ୍ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟର ଏକ ସ୍ଥିର ଉତ୍ସ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଶି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ।
ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା (POMIS) ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସେହି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ଚାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରତି ମାସରେ 9250 ସ୍ଥିର ଆୟ, ବୁଝନ୍ତୁ ଗଣିତ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା (POMIS) ଏକ ସିଧା ଏବଂ ସରଳ ନିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜମା ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ, ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଯୋଜନା 7.40 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି 9 ଲକ୍ଷ ଉପରେ, ସେମାନେ 7.40% ହାରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,550 ର ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିବେଶ ସୀମା 15 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଏକାଠି 15 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକକାଳୀନ 9,250 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଉଠାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
5 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରସ୍ତ
ନୂଆ ନିବେଶକଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଜମାର ସୁରକ୍ଷା। POMISର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦ୍ୱାରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏହା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ।
ଏହି ଯୋଜନାର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଜମା କରିଥିବା 9 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 15 ଲକ୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ ଇନ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ମାସିକ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶିତ ରାଶି (ମୂଳଧନ) ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ ସୁଧ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ପାଇବେ।