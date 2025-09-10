ସାନଦାର ବିଜନେସ୍: ମାତ୍ର ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ମିନି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ମାସକୁ ମାସ କରନ୍ତୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ
5 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏକ ଛୋଟ ଡାକଘର ଖୋଲିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏକ ଭଲ ଆୟ ଦେଇଥାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଆୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ।
ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ କେବଳ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏକ ଛୋଟ ଡାକଘର ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷକରି ବହୁତ ଡୁରେଥିବା ଡାକଘର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯୋଜନାରେ କାମ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଡାକଘର ଖୋଲିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଚିଠି ପଠାଇପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିପାରିବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା। ଏଥିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ ଟିକେଟ୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କାମ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉଭୟରେ କରାଯାଇପାରିବ।
କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଗଫୁଟ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଅଫିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ₹ 5,000 ର ସୁରକ୍ଷା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏବେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଚାକିରିରେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେୟ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏକ ଭଲ ଆୟ ଦେଇଥାଏ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଡାକଘରର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ।
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଫଟୋ, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ଅଛି), ଏବଂ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର।
କେଉଁଠାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମିଳିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କିପରି କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା କହିବେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କମ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ, ସହର କିମ୍ବା ସହରରେ ରହି ଏହି କାମ କରିପାରିବେ।