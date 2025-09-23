ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମର ସୁଧ କରିଦେବ ଲକ୍ଷପତି, ଥରେ ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମର ସୁଧ କରିଦେବ ଲକ୍ଷପତି, ଥରେ ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା
ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ₹୧୦ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ₹୧୪.୫ ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ବିପଦ ବିନା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଭଲ ଆୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସ୍କିମ୍ କେବଳ ସୁଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ₹୪.୫ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏହା ପରେ, ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଜମା ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ, ଆପଣ ସୁଧରୁ ₹୪.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ସ୍କିମ୍ ୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୭.୫% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ₹୧୦ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ₹୧୪.୫ ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ବିପଦ ବିନା।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଉଥିବା ସୁଧ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ₹5 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ₹2,24,974 ସୁଧ ପାଇବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୋଟ ପରିପକ୍ୱତା ପରିମାଣ ₹7,24,974 ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଉପରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟଙ୍କା କେବଳ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।