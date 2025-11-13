କେବଳ ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରିଦେବ ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ଯୋଜନା, ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ
Post Office Scheme: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସ୍କିମ୍ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସରକାର-ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, ଯାହା ଛୋଟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ସୁଧ ହାର, ଲାଭ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ (RD) ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ – ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦୦୦ ନିବେଶ କଲେ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା । ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଏକ ମାସିକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ (୬୦ ମାସ) ଏବଂ ସୁଧ ତ୍ରୈମାସିକ ଚକ୍ରୀକରଣ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦୦୦ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ୫ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧,୪୨,୭୩୨ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ମିଳିବ । ମୋଟ ନିବେଶ ୨,୦୦୦ × ୬୦ = ୧,୨୦,୦୦୦ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାର- ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬.୭%। ମୋଟ ସୁଧ-୨୨,୭୩୨ ପରିପକ୍ୱତା ପରିମାଣ। ୧,୨୦,୦୦୦ + ୨୨,୭୩୨ = ୧,୪୨,୭୩୨ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେଉଁମାନେ ବଜାର ବିପଦରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ , ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ନିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଜାର ବିପଦ ନାହିଁ, ଯାହା ଏହାକୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେୟାର ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୧୨ଟି କିସ୍ତି ଜମା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୬.୭% ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି , ଯାହା ଏବେ ବି ବଜାର ତୁଳନାରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁଧ ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧର ଲାଭ ଦିଏ।