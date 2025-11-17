ପ୍ରତିମାସରେ ମିଳିବ ୨୫୦୦୦! ଟଙ୍କା ଟେନସନରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ବାସ ଜମା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା

Post Office RD Scheme: ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ହେଲେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି କେଉଁଠି ନିବେଶ କରିବେ, ବିନା ବିପଦ କେଉଁ ସ୍କିମ୍‌ରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ଲାଭ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କି ପାଇଁ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ…

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ସମୟରେ, ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ ରୋଜଗାରର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର RD (ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍) ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।କେବଳ ଚିଠି ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ବୀମା ଭଳି ଅନେକ ସେବା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଯୋଜନାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଯୋଜନା କ’ଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୨୦୦ ଜମା କଲେ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆରଡି ଯୋଜନାରେ ୬.୭% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି- RD (ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍) ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରାଯାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର RD ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬.୭% ସୁଧ ଦେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଉ ଛାଡିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ…ଦେଇଦେଲେ କଡା…

Gold Price: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼…

ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦ ମାସିକ ନିବେଶ ସହିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ନିବେଶର କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରଡି ଯୋଜନାର ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି- ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର RD ଆକାଉଣ୍ଟ ୬୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ତଥାପି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୨୦୦ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ୬୦ ମାସ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପକ୍ୱତାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ୧,୫୭,୦୦୪ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଇଥିବା ୧,୩୨,୦୦୦ ସହିତ ୨୫,୦୦୪ ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି।

ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଆଉ ଛାଡିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ…ଦେଇଦେଲେ କଡା…

Gold Price: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼…

ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ’ଣ…

ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁପର ଯୋଜନା; କେବଳ ସୁଧରେ…

1 of 2,520