RD Scheme: ଦମଦାର୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସ୍କିମ୍; ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଖୋଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏକାଥରେ ମିଳିବ ୨୫ ଲକ୍ଷ!
ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିଲା ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍ । ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଥରରେ ମିଳିବ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିବେଶ ଯୋଜନା। ଏହା ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଉଭୟ ମିଶି ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ବା ଫଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବା ବନେଇପାରିବେ।
କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD କାହିଁକି?
ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ।
ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RDରେ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କିମ ।
୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ?
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RDରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତି ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ ୭୫୦୦ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ୧୫୦୦୦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ୧୫୦୦୦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ନିବେଶ ୧୮,୦୦,୦୦୦ ହେବ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ୭,୬୨,୮୨୨ ସୁଧ ପାଇବେ । ଫଳରେ ଆପଣର ମୋଟ ପରିପକ୍ୱତା ପରିମାଣ ବା ରାଶି ପ୍ରାୟ ୨୫,୬୨,୮୨୨ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁହେଁ ମିଶି ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।
ସ୍କିମର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟର(Post Office Recurring Deposit) କିଛି ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିଥାଏ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକା କିମ୍ବା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।
ଆପଣ କେବଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ।
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ୧ ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା ୧୨ ମାସ ଜମା ପରେ, ଆପଣ ଜମା ପରିମାଣର ୫୦% ଋଣ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RDରେ ୬.୭% ସୁଧ ହାର ମିଳୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେୟାର ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ।