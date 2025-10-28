PPF Scheme: ପୋଷ୍ଟାଲର ଧାଂସୁ ସ୍କିମ୍; ଡିପୋଜିଟ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୫୦ ହଜାର, ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳିବ ୩୪ ଲକ୍ଷ!
ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟାଲର ଧାଂସୁ ସ୍କିମ୍ । ମାତ୍ର ୫୦ ହଜାର ଡିପୋଜିଟରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ନିବେଶ କରିବା ବିପଦମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ମହିଳା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଯୋଜନା (Post Office Public Provident Fund Scheme)ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ।
ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ୍ (PPF)କୁ ସର୍ବଦା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କରମୁକ୍ତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ PPF ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିସ୍ତି କରିପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦୦ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ?
PPFର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତଥାପି, 20-25 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ନିବେଶ 40-50 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ପସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏକ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ଆପଣ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।
ଯେକୌଣସି PPF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଥରକେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସର୍ବାଧିକ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଟ 34 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର 005 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ନିବେଶ ଏବଂ 21 ଲକ୍ଷ 86 ହଜାର 005 ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
PPF ର ଟିକସ ଲାଭ
PPF ଟ୍ରିପଲ୍-E (Exempt-Exempt-Exempt) ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଆସେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ – ବାର୍ଷିକ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ଉପରେ ଆପଣ ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପାଇବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନିବେଶ ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସମୁକ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟତଃ, 15 ବର୍ଷ ପରେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ PPF କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।