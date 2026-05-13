Post Office ର ଏହି ସ୍କିମରେ ରହିବନି ଟଙ୍କା ଅଭାବ; ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ୮୬୩୩ ଟଙ୍କା!
ଯଦି ଆପଣ MISରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କେତେ ହେବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିପଦମୁକ୍ତ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା (MIS) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସରକାର-ସମର୍ଥିତ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଏକ ଥର ନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ କେବଳ ଥରେ ନିବେଶ କରି ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ କରିପାରିବେ।
ନିବେଶ ସୀମା କେତେ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ MIS ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ୭.୪%ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣ ମାସିକ ୮୬୩୩ ଟଙ୍କା କିପରି ପାଇବେ: ଯଦି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାରେ ଏକାଠି ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮୬୩୩ ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୯,୨୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ।
ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି- ଏହି ଯୋଜନା ୫ ବର୍ଷର ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବସର ପରେ ସ୍ଥିର ଆୟ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିପୂରକ ଆୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ MISରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କେତେ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି,ଆପଣ ମାସିକ ୮୬୩୩ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁଧ – ୫.୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ୫ ବର୍ଷ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାସିକ ୯୨୫୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁଧ – ୫.୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ୫ ବର୍ଷ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ।