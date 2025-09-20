ମଧ୍ୟବୀତଙ୍କ ପାଇଁ Post Office ଆଣିଲା ସାନଦାର୍ Scheme: ମାସକୁ ମାସକୁ ମିଳିବ ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୁଧ
ଡେରି ନ କରି ସ୍କିମରେ ନିଜ ନାମକୁ କରନ୍ତୁ ଦାଖଲ । ମିଳିବ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭଳି ଫାଇଦା ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ TD, RD, PPF, KVP, ଏବଂ MIS ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର MIS (ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା) ବିଷୟରେ କହିବୁ। ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାରରେ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ।
MIS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 7.4 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର MIS ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ପରିମାଣ 1,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ SIS ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରତି ମାସରେ ₹5,550 ସୁଧ
ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ MIS ଯୋଜନାରେ ₹9 ଲକ୍ଷର ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹5,550 ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। MIS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମାସିକ ସୁଧ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଏ।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ପରିପକ୍ୱତା ପରେ, ଆପଣ ଜମା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାକୁ ଫେରିଯାଏ।