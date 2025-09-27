Post Office Schemes: ଏହି ୫ଟି ସ୍କିମରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ ଡବଲ; ଏତେ ଲାଭ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ

Post Office Scheme: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଧମାକାଦାର ସ୍କିମ୍‌, ଥରେ ନିବେଶ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପରି ବିକଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ଟି ଯୋଜନା ଆଣିଛୁ।

ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ:ଏହି ଯୋଜନାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ୮.୨% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫୦ ସହିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ।

କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର: ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଜନା ଯାହା ପ୍ରାୟ ୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧୦ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୭.୫% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡିଏଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠି:ପିପିଏଫ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଯୋଜନା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଟିକସ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ ୭.୧% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ।

ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର: NSC ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ଏହା ଟିକସ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ୭.୭% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ ପରିମାଣ ୧ହଜାର , ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ।

ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ:ଏହି ଯୋଜନାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାସିକ ଛୋଟ ଜମା କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏହା ୬.୭% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର ୧୦୦ରୁ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ।

