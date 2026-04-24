ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ, ମାସିକୁ ମିଳିବ ୨୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିଯିବ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ସହଜରେ କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇ, ଅନେକ ଲୋକେ ଠକାମୀର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ୨୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ପୁଣି ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତରେ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ସାଧାରଣତଃ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ କିମ୍ବା ବୟସ ବଢିବା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୈନିକ ରୋଜଗାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ତେବେ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଯୋଜନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍।
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ତ୍ରୈୟମାସିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜର ନିୟମିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୮.୨% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ।
ଏସସିଏସଏସ ଖାତାର ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ଆଉ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବଧି ବଢାଇ ପରିବେ । ଯଦି, ଖାତାଧାରକଙ୍କ ଏହା ମଝିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ତାରିଖରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେଭିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ନୋମିନିଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିବ । ଏହି ସୁଧ ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଥିବ।
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ । ଯଦି ଆପଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ତେବେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି ତେବେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ । ଏଥିରେ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ।
୮.୨% ସୁଧ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୨.୪୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ । ଅର୍ଥାତ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।