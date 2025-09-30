ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ ହେବେ ମାଲାମାଲ, ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ଆଣିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, କେତେ ଟଙ୍କା କରିବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ₹12.3 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା (SCSS) ରେ ₹30 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 8.2% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ₹20,500 ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ, କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ₹2.46 ଲକ୍ଷ ସୁଧ ଭାବରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏହା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ₹12.3 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ FD 6-7% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, SCSS ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ 8.2% ର ଏକ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିପଦ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସର ପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଆୟ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ₹15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମାକୁ ₹30 ଲକ୍ଷକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲାଭ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଆପଣ SCSS ରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପାଇବେ।
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ, ଆପଣ ନିବେଶକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ।
SCSS ରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ କର ସଞ୍ଚୟର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦିଓ ସୁଧ କରଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କର ଦାୟିତ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଅବସରକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ।