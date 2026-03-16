Post Office ଦମଦାର୍ ସ୍କିମ୍; ପ୍ରତିମାସରେ ଘରେ ବସି ମିଳିବ ୨୦ ହଜାର! ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ୍

By Seema Mohapatra

Post Office SCSS Scheme: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯଥେଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଅବସର ପରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଏବଂ ଏକ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ପାଣ୍ଠି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୁଏ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂ ସ୍କିମ (SCSS), ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ନିଜେ ନିବେଶିତ ପୁଞ୍ଜିର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପଦମୁକ୍ତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।

୮.୨%ର ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଧ ହାର

SCSS ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନେକ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍‌ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 8.2% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ସଞ୍ଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଭଲ ରିଟର୍ନ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି।

ପ୍ରତିମାସରେ ପାଆନ୍ତୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା

ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ନିବେଶକମାନେ ୨୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ମାସିକ ଆୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ମାତ୍ର ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ୩୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ।

କିଏ ନିବେଶ କରିପାରିବେ?

୬୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି SCSS ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆକାଉଣ୍ଟଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବୟସ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, VRS ବାଛିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ – ଯେଉଁମାନେ 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର। ସେହିପରି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ – ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର (କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ)।

ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ

ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଇନକମ ସହିତ, SCSSରେ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ କର ଛାଡ଼ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

