Post Officeର ସୁପରହିଟ୍ ସ୍କିମ, 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଝିଅ ପାଇବେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଜାଣନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନ ରହୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ନିବେଶ ଉପରେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ।
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କ’ଣ- ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଝିଅର ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବେ।
କିପରି ହେବ 70 ଲକ୍ଷ- ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 12,500 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଲଗାତାର 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି, 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ନିବେଶ 22.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଦିଏ, 21 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 69.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିରେ, କେବଳ ସୁଧରୁ ପ୍ରାୟ 46.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସୁଧ ହାର 8.2 ପ୍ରତିଶତ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ଭଲ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।