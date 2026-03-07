ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍‌ ରେ ମିଳୁଛି କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, ବର୍ଷକରେ ଡବଲ ହୋଇଯିବ ଟଙ୍କା!

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍‌ରେ ମିଳୁଛି କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ

By Jyotirmayee Das

Postal Scheme: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଛି ମନୋନୀତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଦେଶର ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁଧଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଟିଡି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଡି ପରି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧ ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଏକ ଟିଡି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ୮୯,୯୯୦ ଟଙ୍କାର ବମ୍ପର ସୁଧ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

୭.୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ୧ ବର୍ଷ, ୨ ବର୍ଷ, ୩ ବର୍ଷ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ TD (ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍) ନାମରେ ଖୋଲାଯାଏ। ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ TD ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ପାଆନ୍ତି।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୧ ବର୍ଷର TD ଉପରେ ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ, ୨ ବର୍ଷର TD ଉପରେ ୭.୦ ପ୍ରତିଶତ, ୩ ବର୍ଷର TD ଉପରେ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷର TD ଉପରେ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।

୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କଲେ ଏତେ ମିଳିବ ସୁଧ

ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ୫ ବର୍ଷର ଟିଡି ଯୋଜନାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ୨,୮୯,୯୯୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ୮୯,୯୯୦ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ୫ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟିଡି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ବୟସର ଗ୍ରାହକମାନେ ସମାନ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୦.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

 

