ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଦମଦାର୍ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, ବାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା
Postal Scheme: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସହିତ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକକାଳୀନ ଟଙ୍କା ଜମା କରି, ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୨,୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ । କାରଣ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…
ବହୁବିନିଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମୋଟ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ । ୧ ବର୍ଷୀୟ ଟିଡି, ୨ ବର୍ଷୀୟ ଟିଡି, ୩ ବର୍ଷୀୟ ଟିଡି ଏବଂ ୫ ବର୍ଷୀୟ ଟିଡି ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିବେଶ ୧୦୦ଟଙ୍କା ଗୁଣିତରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ପରିମାଣର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଯେଉଁ ସୁଧ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ମିଳିବ ନାହିଁ।
କେତେ ସୁଧ ମିଳିବ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (TD) ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ୬.୯%, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭.୦%, ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭.୧% ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭.୫୦% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ନିଜ ନାମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ।
୨,୨୫,୦୦୦ଟଙ୍କା ଜମା ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ
ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାରେ ଏକକାଳୀନ ୨,୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଗଣନା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ, ପରିପକ୍ୱତା କିମ୍ବା ଅବଧି ଶେଷରେ ସେମାନେ ୯୮,୦୧୬ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୋଟ ୩,୨୩,୦୧୬.୬ ଟଙ୍କା ଜମା କରିସାରିଥିବେ।
