Post Office scheme; ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ, ହେବ ଟିକସ୍ ଛାଡ଼

Post Office scheme; ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ, ହେବ ଟିକସ୍ ଛାଡ଼
ସୁଧରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ରୋଜଗାରର କିଛି ଅଂଶ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ନିବେଶ କରି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ୭.୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରି, ଆପଣ କେବଳ ସୁଧରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ବୁଝିବା…
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍: କ’ଣ ବିଶେଷ?
ପିଲା, ଯୁବକ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ, ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ୧ ବର୍ଷ, ୨ ବର୍ଷ, ୩ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ନିବେଶ ଅବଧି ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେବ, ସୁଧ ହାର ସେତେ ଭଲ ହେବ।
ଆପଣ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ କିପରି ପାଇବେ?
ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ୭.୫% ସୁଧ ହାରରେ, ସେ ୫ ବର୍ଷରେ କେବଳ ସୁଧ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୨,୨୪,୯୭୪ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସୁଧରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବ। ମୂଳ ରାଶିକୁ ଯୋଡିଲେ, ଏହି ରାଶିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପରିମାଣ ୭,୨୪,୯୭୪ ଟଙ୍କା ହେବ।
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନୁସାରେ ସୁଧ ହାର ଲାଭ ମିଳିବ
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୬.୯% ସୁଧ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ୨ କିମ୍ବା ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସୁଧ ହାର ୭% ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୫ ବର୍ଷର ନିବେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ୭.୫% ସୁଧ ହାରର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
କର ଛାଡ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ
ଏହି ଯୋଜନାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ନିବେଶ କଲେ ଟିକସ ଛାଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆୟକର ଧାରା ୮୦ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଛାଡ ପାଇପାରିବେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।