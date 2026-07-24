ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କରିଦେବ ଡବଲ୍, ସେ ବି ପୁରା ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ, ଏକାଥରେ ହେବେ ଲକ୍ଷପତି
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା: ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଓ ଟିକସ ରିହାତିର ସୁବିଧା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଏହି ସରକାର-ସମର୍ଥିତ ଯୋଜନା ନିବେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ଶେଷରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସମୟ ଜମା ଯୋଜନା ବାଛିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ଅବଧି ଉତ୍ତମ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ଲାଭ ଦାବି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ।
କିପରି ପାଇବେ ଟିକସ ଲାଭ: ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଉଥିବା ଯୋଗ୍ୟ କରଦାତାମାନେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନିବେଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ରିହାତିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇ, ତିନି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜମା ୧୦୦ ର ଗୁଣନରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ।
ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ସୁଧ ଗଣନା: ଏହି ଯୋଜନାରେ, ସୁଧ ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ: ଡାକ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ: ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଏକକ କିମ୍ବା ମିଳିତ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଚେକ୍ ଦାଖଲ କରି ଏକ ସମୟ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ୫ ରୁ ୭ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିୟମାନୁସାରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ । ଏହି ଯୋଜନାର ଉପଲବ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧, ୨, ୩ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷ। ଏଥିସହ ସମୟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ୫ ବର୍ଷର TD ଉପରେ ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ କରର ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକକ ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ୫ ରୁ ୭ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବେ ।