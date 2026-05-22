ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ସୁପରହିଟ୍ ସ୍କିମ୍, ଖାଲି ସୁଧରେ ମିଳିବ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର! ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟି ଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା

Post Office Scheme: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ଏହି ସ୍କିମ କରିବ ମାଲାମାଲ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (TD) ଯୋଜନା ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ଏହା ୫ ବର୍ଷର ନିବେଶ ପାଇଁ ୭.୫୫% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇବେ। ଏହି ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ବିପଦରୁ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କାରେ ଏକ ନିରାପଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ (TD) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କର FD ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ।

ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।

ଏବେ, ଲାଭ ପଛରେ ଥିବା ସରଳ ଗଣିତକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ୭.୫% ସୁଧ ହାରରେ, ଆପଣ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଟ ୨,୮୯,୯୯୦ ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ଅର୍ଜିତ ସୁଧରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦,୦୦୦ (୮୯,୯୯୦) ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ କରିବେ।

ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇବେ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।

ଯଦି ଆପଣ ୫ ବର୍ଷର ସମୟ ଜମାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୮୦C ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ, ତେବେ ୧% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ (ଜରିମାନା ସହିତ) କାଟ କରାଯିବ।

