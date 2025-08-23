Postalର ବୋବାଲ ସ୍କିମ୍: ମାତ୍ର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟରେ ପାଆନ୍ତୁ ୨୩,୫୦୮ ଟଙ୍କାର ସୁଧ

ଜାଣନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲର ନୂଆ ସ୍କିମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ । ମାତ୍ର ୧,୦୦,୦୦୦ର ଡିପୋଜିଟରେ ମିଳିବ ଧମାଲ ସୁଧ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ RD, TD, MIS, SCSS, PPF, SSA, KVP ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର FD ଅପେକ୍ଷା TD ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର TD (ସମୟ ଜମା) ଯୋଜନା ବିଲକୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର FD ଯୋଜନା ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ସ୍ଥିର ସୁଧ ସହିତ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଆନ୍ତି।

ଆସିଛି ପୋଷ୍ଟଲର ନୂଆ ସ୍କିମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କେବଳ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି 23,508 ଟଙ୍କାର ବିପୁଳ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ।

7.5 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବମ୍ପର ସୁଧ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୧ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ, ୨ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ ୭.୦ ପ୍ରତିଶତ, ୩ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତର ବମ୍ପର ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏଫଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଜମା ସୀମା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏଫଡି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଏକକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।

୩ ବର୍ଷର ଏଫଡି

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ୩ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ୩ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୬ ମାସର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ୧,୨୩,୫୦୮ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୩,୫୦୮ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଧ ହାର ମିଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ 0.50 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ।

