Post Officeର ଏହି ସ୍କିମରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, Taxରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ମାଲେମାଲେ ହୁଅନ୍ତୁ
ଡାକଘରର ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର FD ଉପରେ 7.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ ବରଂ 7.5% ରୁ 8.2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଟିକସ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଡାକଘରର ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (FD)
ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର FD ଯୋଜନାରେ 1, 2, 3 କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର FD ଉପରେ 7.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟକର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି।
ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସୁଧ ହାର ୭.୫%। ନିବେଶ ସୀମା ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।
ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NSC)
ଯଦି ଆପଣ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ NSC ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ୭.୭% ସୁଧ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୁଧ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକସ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା (SCSS)
ଯଦି ୬୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। SCSSରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସୁଧ ହାର ୮.୨% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ପ୍ରତି ତ୍ରୟମାସିକରେ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ନିୟମିତ ରଖେ।
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା (SSY)
ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। SSYରେ ବାର୍ଷିକ 250 ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା 8.2% ସୁଧ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଜନାର ଅବଧି 15 ବର୍ଷ, ଏବଂ ଏହା 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଝିଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଧାର ହୋଇପାରିବ।
କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର (KVP)
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ, ତେବେ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏଥିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜମା ପରିମାଣ 115 ମାସରେ (ପ୍ରାୟ 9.5 ବର୍ଷ) ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନା 7.5% ସୁଧ ଦିଏ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।