ବିମାନ ଅବତରଣ ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପ୍ଲେନ ଭିତରେ ଫାଟିଲା ପାଓ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ; ୫ରୁ ଅଧିକ ଆହାତ!
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାବିନ ଭିତରକୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ 6E ୧୦୮ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଝଟକା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନରେ ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତା’ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଏକ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯାଇଛି।
ଦୁଇ ଶିଶୁ ସମେତ ୨୦୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅପରାହ୍ନ ୪.୨୫ ରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଧକା ଦେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା।
ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଚା ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୋଆରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରକପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଆହତମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଏ ଯାଏଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।