ସତ୍ତା, ସିନେମା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର: ଏହି ୩ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ
ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଏବଂ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। କିପରି ମୂଳାଙ୍କ ୧, ୪ ଏବଂ ୯ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତା, ସିନେମା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ ବନାଇଛି।
Numerology: ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିଷ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ମୂଳାଙ୍କ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହେଲଚଲ ତେଜ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସତ୍ତା, ସିନେମା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ତିନିଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ-ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଏବଂ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା।
ମୂଳାଙ୍କ ୧ ର ନେତୃତ୍ୱ: ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା (ସତ୍ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ) ଅସମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୬୯ ରେ ହୋଇଥିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ୧, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’। ମୂଳାଙ୍କ ୧ ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମଜାତ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଥର ବିଧାୟକ (MLA) ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗମ: ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କରାଏ, ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କୂଟନୀତି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏପରି ଲୋକମାନେ କାହା ଅଧୀନରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମଜଭୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।
ମୂଳାଙ୍କ 4 ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ: ବିଜୟ ଥାଲାପତି (ସିନେମାରୁ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ 22 ଜୁନ 1974 ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 4, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ‘ରାହୁ’ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ମୂଳାଙ୍କ 4 ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଜଣେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହେବାର ସଫର ଏହି ‘ରାହୁ’ଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଜୁନ (ଅଙ୍କ 6 – ଶୁକ୍ର) ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୋଟି କୋଟି ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରନ୍ତି। ସେହିପରି, 22 ତାରିଖ (2+2=4) ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଜୁନୁନ୍ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର: ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ପରମ୍ପରାଠାରୁ ହଟି କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୁତି: ଶଶି ଥରୁର (ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୂଟନୀତିର ଅଧିକାରୀ) ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 1956 ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ 9 (ମଙ୍ଗଳ) ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 (ଶୁକ୍ର) ଅଟେ। ମୂଳାଙ୍କ 9 ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ମାର୍ଚ୍ଚ (ଅଙ୍କ 3) ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମେଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
ଅଙ୍କରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ରହସ୍ୟ ଏହି ତିନିଜଣ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୂଳାଙ୍କ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଲଗାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର ସଙ୍କେତ ତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଏବଂ କର୍ମର ମେଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ।