ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ; ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୬.୩ ରେକର୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୬.୩ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ତୁରନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖୁଲମରୁ ୨୨ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ୨୮ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
USGS ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୨:୫୯ ମିନିଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା।
ଭୂମିକମ୍ପରେ ୨୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା: ଅଗଷ୍ଟ ୩୧, ୨୦୨୫ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୬.୦ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ୬.୩ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଅନୁଭୂତ ଆଫ୍ଟରସକରେ ଅତି କମରେ ୪,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି: ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ୫.୧ ତୀବ୍ରତା ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୨୪୪ କିଲୋମିଟର (୧୫୨ ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା୩.୮ ଥିଲା। NCS ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ୪.୭ ଏବଂ ୪.୦ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା।