ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ! କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ବ୍ୟାପକ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ମେଘ ମାଡ଼ିଆସି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘୋର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି।
ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଇନ କଟି ରହିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି ଲମ୍ତାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ତାର ବିନାଶର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୁଣେଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ତାପୁଟ–ମାଛକୁଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବହନ ସେବା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।