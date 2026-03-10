PPF ଓ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଖୁସିଖବର, 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
Sukanya Samriddhi Yojana: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିପିଏଫ୍ ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ହଁ, ନିବେଶକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତା ଆୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରେ।
ନିବେଶକମାନେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି?
PPF ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା (SSY) ରେ ନିବେଶକମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ରେ ଦୁଇଟି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଭଲ ଖବର ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ଖବର ତ୍ରୈମାସିକ ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୈମାସିକର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା କରେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ସୁଧ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଏଥର ସୁଧ ହାର ପାଇଁ କ’ଣ ଆଶା ରହିଛି?
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, PPF 7.1% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା (SSY) ବାର୍ଷିକ 8.2% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଡିସେମ୍ବର 2025 ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସମାନ ସୁଧ ହାର ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଇନାହିଁ।
ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସରକାର ଏହି ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି। କମ ସୁଧ ହାର ଆଶା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ RBI ରେପୋ ହାରକୁ 125 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏଥର ରେପୋ ହାର ଗତ ଥର ପରି 5.25 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, । ତେଣୁ, ତ୍ରୈମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ।
ବାର୍ଷିକ ସୁଧ କେବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ?
PPF ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା (SSY) ସୁଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହି ସୁଧ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହା ପରେ, ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରେ।