ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଘାରିଥାଏ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା। ଏବେ ଏଥିରୁ ମିଳିବ ବାହାରିବାର ଉପାୟ। ବେଳ ଥାଉଁଥାଉଁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋପ୍ରଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ(ପିପିଏଫ୍)ରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। ଆଉ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସ ୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲ ୨୫ ବର୍ଷରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ପିପିଏଫ୍ରେ ରହିିଥିବା ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ସୁଧରୁ ପ୍ରତିମାସ ୬୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଦରମାରୁ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ମାସକୁ ୧୨,୫୦୦) ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନାହିଁ। ଏହି ନିବେଶ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ବଦଳାଇଦେବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ।
ଅର୍ଥ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଟଙ୍କା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳିଥାଏ।
ଯାହାକୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଲଗାତର ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ପିପିଏଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷ ସାରା(ପ୍ରତିମାସ) ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ଫଣ୍ଡ ଏକ କୋଟି ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତ ହୋଇଗଲା, ତାହାହେଲେ ପ୍ରତିମାସ ୬୧ ହଜାର ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ସେଥିରୁ ସୁଧ ଆକାରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୭.୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏମିତି ମୂଳଧନ (Principal Amount) ଛାଡ଼ି ସୁଧା ଆକାରରେ ପ୍ରତି ମାସ ୬୦,୦୦୦ରୁ ୬୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।
ପିପିଏଫ୍ ‘EEE’ (Exempt-Exempt-Exempt) ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ନିବେଶ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଓ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପୂରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ କମିବାର ପ୍ରଭାବ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼େନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ୨୫ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି, ତା’ହେଲେ ସେୟାର ବଜାର ରିସ୍କ ନନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ମାସିକ ୬୧,୦୦୦ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।