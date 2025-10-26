ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମରେ ବିନା ରିସ୍କରେ ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ସୁଧ, ୧୦୦୦ ରେ ମିଳିବ ୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ (PPF) ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।
ପିପିଏଫ୍ ସ୍କିମ୍: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପିପିଏଫ୍ ସ୍କିମ୍ ୭.୧% ସୁଧ ହାର ସହିତ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ୧୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ ଟିକସ ସୁବିଧା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆୟକର ଧାରା ୮୦C ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ନିବେଶ ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଉଦାହରଣ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୨,୦୦୦ ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷରେ ୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଜମା କରିବେ। ୭.୧% ସୁଧ ହାର ସହିତ, ଆପଣ ସମୁଦାୟ ୩,୨୫,୪୫୭ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୪୫,୪୫୭ ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
PPF ଖାତା କିପରି ଖୋଲିବେ: ଏକ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକଘରକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍, ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାତା ଖୋଲିବା ପରେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ।