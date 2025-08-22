୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ଦେବସେନା- ବାହୁବଳୀ, ପୁଣି ଦର୍ଶକ ପରଦାରେ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ କେମେଷ୍ଟ୍ରି
'ବାହୁବଳୀ: ଦି ବିଗନିଂ' ରିଲିଜ୍ ହେବାର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଳୀ: ଦି ବିଗନିଂ’ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ରାଣା ଦଗ୍ଗବାତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲି ଏବଂ ସଂଗୀତକାର ଏମଏମ୍ କୀରାଭାନୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରାକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ।
ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା।
ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଭାସ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ।
୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିବେ
ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟି ବାହୁବଳୀ ଦି ବିଗନିଂର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏହି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
କାହାଣୀର ୧୦ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ମର ଦୁଇ ଭାଗକୁ ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ପିଙ୍କଭିଲାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶେଟ୍ଟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବେ।
୩୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ଘରେ ମାହିଷ୍ମତୀର ମହାନ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପ୍ରଭାସ, ରାଣା ଦଗ୍ଗବତୀ, ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟୀ, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ, ରମ୍ୟା କ୍ରିଷ୍ଣନ, ସତ୍ୟରାଜ ଏବଂ ନାସେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଏହାର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।