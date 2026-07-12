ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭାତ
କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଭାତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ମାସର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।
ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଗଦାନ ଉତ୍ସବ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ରାଜନୀତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର କ୍ଷମତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଗଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଗଦାନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଆଗମନ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାରକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବ।