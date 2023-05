DC vs PBKS: ପ୍ରଭାସିମ୍ରନଙ୍କ ଶତକ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୬୮ ରନ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଭାସିମ୍ରନ ସିଂଙ୍କ ଲଢୁଆ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ ଆଗରେ ୧୬୭ ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସାମ କୁରାନ୍ ୨୦ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ୧୦୦ ତମ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଭାସିମ୍ରନ ୧୦୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର‌୍ୟ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଓପନର୍ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଧାୱନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ସଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ କେବଳ ୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଜିତେଶ ୫ ଏବଂ ସାମ କରଣ ୨୪ ବଲରେ ୨୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେବେ କରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାସୀମ୍ରାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକୀୟ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାସୀମ୍ରାନ୍ ୬୧ ବଲରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଇଶାନ୍ତ ଦୁଇଟି, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମୁକେଶ କୁମାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଇକେଟ ପାଇଥିଲେ।

