ଚପଲରେ ଲାଗିଛି ହୀରା,ସୁନା, ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣ, ଏହି ଦେଶରେ ହେଲା ଲଞ୍ଚ
Kolhapuri Footwear: ଇଟାଲୀୟ ଲଗଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରାଡା ଏବେ ଭାରତୀୟ “କୋଲହାପୁରୀ ଚପଲ”କୁ ବିଶ୍ୱ ଫ୍ୟାଶନ ହାଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଯୋଡ଼ା ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ କୋଲହାପୁରୀ ଚପଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାରିଗରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ୟୁରୋ (ପ୍ରାୟ ୮୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଚପଲଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ: ପ୍ରାଡା କହିଛି ଯେ, ଏହି ସଂଗ୍ରହ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଳାସ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଡା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ।
କାରିଗରମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କେବଳ କୋଲହାପୁରୀ ଚପଲର ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରାଡା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସହଯୋଗରେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ।
ଏହି ଚପଲଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରାଡାର ୪୦ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ପ୍ରାଡାର କୌଣସି ସରକାରୀ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚପଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୋଲହାପୁରୀ ଚପଲର ରପ୍ତାନି ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ପ୍ରାଡାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଚପଲର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: କୋଲହାପୁରୀ ଚପଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହାତ-ଉପକରଣ ଚମଡା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଚପଲଗୁଡ଼ିକ କୋଲହାପୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଂଶରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତିଆରି ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ନକଲି, ମେସିନ୍-ନିର୍ମିତ ଚପଲର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାଡାର ସହଭାଗୀତାକୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କୌଶଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ: ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୮୪ ହଜାର ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଡା କେବଳ ୨,୦୦୦ ଯୋଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହେବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ କୋଲହାପୁରୀ ଚପଲ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ସରଳତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଲଭତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାମାଣିକ, GI-ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା କୋଲହାପୁରୀ ଚପଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସମାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତନିର୍ମିତ, ଭେଜିଟେବଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି, ଏବଂ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରେଡେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟୋ-ଲୁପ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି। GI ଟ୍ୟାଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ଚପଲଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ।